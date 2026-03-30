В прокуратуре Орловской области примут предпринимателей

Это произойдёт 7 апреля.

Приём проведут исполняющий обязанности прокурора Орловской области Юрий Пахолков, а также региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин.

Мероприятие начнётся в 10 часов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Записаться на приём можно по телефонам

8 (4862) 40-56-49 (старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина)

и 8 (4862) 43-63-89 либо 8-903-637-14-95 (дежурный прокурор).

