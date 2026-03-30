Ященко поделился оптимизмом по поводу ФОКа в Орле

30.3.2026 | 15:07 Новости, Спорт, Строительство

Объект возводится на улице Матвеева с 2023 года.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса на конец 2025 года оценивалась в 88,3%, сообщил на совещании 30 марта руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко. В текущем году завершены работы по монтажу систем кондиционирования, заказаны оставшиеся вентиляционные установки, уложено 90% плитки, перешли к завершению чистовой отделки, монтажу слаботочных систем, охраны, видеонаблюдения, отопления. В апреле, после завершения усадки деревянных конструкций и выравнивания температурно-влажностного режима, будет нанесено лакокрасочное покрытие на спортивный паркет, пояснил Ященко.

Конкретным сроком завершения всех работ и открытия ФОКа поинтересовался спикер Орловского областного Совета Леонид Музалевский.

«По графику, который у нас утвержден, планируется оптимистическое завершение работ в мае месяце. Настраиваемся», – заявил Ященко.

По данным ЕИС «Закупки», ФОК должны сдать в декабре 2026 года. Напомним, подрядчиком выступает ООО «АС Монтаж».  Эта же компания строит школу в Жилина. Подрядчик уличен в мошенничестве. Дело передано в суд.

