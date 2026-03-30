Клычков сравнил владельцев алкозаведений с наркоторговцами

При этом орловский губернатор заступился за продавщиц.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации.

Как доложил руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов, в минувшем году было составлено 62 протокола о торговле алкоголем в неположенное время. В девяти случаях к ответственности привлекли ИП (со штрафом от 20 до 40 тысяч). В 53 случаях — продавцов (штраф от полутора до двух тысяч).

Андрей Клычков по отношению к таким нарушителям занял непримиримую позицию.

«Зарабатывать деньги на том, чтобы поить весь жилой квартал — лично для меня это то же самое, что наркотиками [торговать]. Итог чаще всего такой же будет», — заявил губернатор.

Также Клычков заявил, что по данному вопросу необходимо провести координационное совещание с правоохранительными органами. На встрече нужно будет проанализировать существующую ситуацию, в том числе в сфере применения юридических норм. «И в путь», — указал губернатор.

В то же время Клычков отметил, что нужно именно «разговаривать с бизнесом», а не штрафовать рядовых продавщиц. «Они что, свое пиво приносят и продают?» — возмутился орловский глава.

