В Орловской области поликлинику-долгострой возвращают больнице

30.3.2026 | 12:58 Медицина, Новости

Здание ремонтируют уже при трех главах депздрава.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Обнадеживающую информацию на совещании 30 марта довел руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

«Что касается Мценской ЦРБ, сегодня в 10 большая комиссия по передаче здания больнице».

Напомним, ремонт поликлиники Мценской ЦРБ в Орловской области начался в 2023 году. Изначально работы по нацпроекту  выполняла московская компания ООО ГК «Стройэлектромонтаж», но в 2025 году контракт с ней расторгли. Новый – заключен с  ООО «СК «Гранит». За 85,2 млн рублей подрядчику предстояло завершить работы по инженерным системам, отремонтировать кровлю, входные группы и выполнить внутреннюю отделку. Также пришлось устранять дефекты, допущенных предшественниками. Изначально срок завершения работ был установлен на 20 ноября 2025 года, позже его перенесли на 31 декабря 2025 года, потом на 15 января 2026 года …

ИА “Орелград”


