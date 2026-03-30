В Орловской области при наихудшем сценарии затопит 16 мостов и сотни домов

30.3.2026 | 12:37 Новости, Происшествия

Из берегов уже вышли реки Ока, Орлик, Цон, Сосна, Неручь.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подтоплены два моста в Мценском районе, пять (шестой на подходе) – в Орловском округе,  два – в Малоархангельском, один – в Залегощенском районе. Вода над полотном от 35 до 180 сантиметров, сообщил на совещании 30 марта заместитель губернатора по безопасности Юрий Савенков.  Также подтоплены 20 приусадебных участков в СНТ «Дубрава», «Мезенка».

«Жизнеобеспечение не нарушено. Населенные пункты от сообщения не отрезаются. Имеются пути объезда. Организована работа трех спасательных постов», – уточнил Юрий Савенков.

На сегодня прогнозируется подтопление еще двух мостов в Орловском округе (в деревне Большая Фоминка, Зареченский). На 6:00 30 марта уровень на ТЭЦ сравнялся и составляет 7,3 метра.  С начала половодья Ока поднялась на 5,3 метра.

Спланированы к развертыванию 65 пунктов временного размещения на 12 тысяч человек, проинформировал Юрий Савенков. Исходя из наихудшего сценария прохождения весеннего половодья с учетом 32 зон подтопления, при уровне 8,6 метра (до этого еще 1,3 метра) подтопит 16 низководных мостов, 267 домовладений в Орле.

«С людьми работа проводится. Есть возможные пути подъезда. Не будет прерываться медицинская помощь, пожарная и так далее», – заверил Юрий Савенков.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

