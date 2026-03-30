На этой неделе ямочный ремонт пройдёт на шести улицах Орла

Их назвали в городской администрации.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы выполнят сотрудники «Спецавтобазы».
Работы запланированы на улицах
- 5 Августа,
- Емлютина,
- Ляшко,
- Пушкина,
- Московской
- и на Новосильском шоссе.
Администрация Орла просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать требования дорожных служб, связанные с ограничениями движения.
На минувшей неделе «Спецавтобаза» занималась весенним ямочным ремонтом на улицах
- Васильевской (отремонтировано 126,76 квадратного метра),
- Половецкой (82,44),
- Рощинской (26,8),
- Маршала Куликова (17,5),
- Саханской (17,1),
- Планерной (16,9),
- Пушкина (16,53),
- Маринченко (12,2)
- и Октябрьской (3,6).
Кроме того, выполнялись работы, где использовался горячий асфальтобетон –
- на 5 Августа (177 квадратных метров),
- Молдавской (98,55),
- Авиационной (48,19),
- Половецкой (24,69)
- и Фомина (24,63).
Всего за неделю «Спецавтобаза» отремонтировала 692,89 квадратных метра орловских улиц.
ИА «Орелград»