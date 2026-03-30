На этой неделе ямочный ремонт пройдёт на шести улицах Орла

30.3.2026 | 13:06 ЖКХ, Новости

Их назвали в городской администрации.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы выполнят сотрудники «Спецавтобазы».

Работы запланированы на улицах

  • 5 Августа,
  • Емлютина,
  • Ляшко,
  • Пушкина,
  • Московской
  • и на Новосильском шоссе.

Администрация Орла просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать требования дорожных служб, связанные с ограничениями движения.

На минувшей неделе «Спецавтобаза» занималась весенним ямочным ремонтом на улицах

  • Васильевской (отремонтировано 126,76 квадратного метра),
  • Половецкой (82,44),
  • Рощинской (26,8),
  • Маршала Куликова (17,5),
  • Саханской (17,1),
  • Планерной (16,9),
  • Пушкина (16,53),
  • Маринченко (12,2)
  • и Октябрьской (3,6).

Кроме того, выполнялись работы, где использовался горячий асфальтобетон –

  • на 5 Августа (177 квадратных метров),
  • Молдавской (98,55),
  • Авиационной (48,19),
  • Половецкой (24,69)
  • и Фомина (24,63).

Всего за неделю «Спецавтобаза» отремонтировала 692,89 квадратных метра орловских улиц.

