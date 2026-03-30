Губернатор вручил удостоверение новому советнику

30.3.2026 | 13:14 Новости, Общество, СВО

Об этом орловский глава сообщил в своих соцсетях.

Напомним, должность получил Сергей Клешнёв.

Вручение прошло в областной администрации. Также Клычков обсудил с советником планы совместной деятельности.

Как отметил губернатор, ключевая задача для нового помощника — работа с орловцами, которые возвращаются из зоны специальной военной операции.

Сам Сергей Клешнёв нёс службу в Запорожской области в 2023-м (в составе группы МВД России). Он является выпускником программы «Герои земли Орловской». Клешнёв будет работать советником на общественных началах.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

