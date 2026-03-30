Губернатор вручил удостоверение новому советнику

Об этом орловский глава сообщил в своих соцсетях.

Напомним, должность получил Сергей Клешнёв.

Вручение прошло в областной администрации. Также Клычков обсудил с советником планы совместной деятельности.

Как отметил губернатор, ключевая задача для нового помощника — работа с орловцами, которые возвращаются из зоны специальной военной операции.

Сам Сергей Клешнёв нёс службу в Запорожской области в 2023-м (в составе группы МВД России). Он является выпускником программы «Герои земли Орловской». Клешнёв будет работать советником на общественных началах.

