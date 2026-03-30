В орловской медицине незанятыми остаются 758,25 вакансии

Сюда входят как врачи, так и средний медицинский персонал.

Актуальный список вакансий опубликовал Департамент здравоохранения по Орловской области.

С большим отрывом лидирует НКМЦ имени Круглой. Здесь свободны 70 вакансий для врачей и 44 места для среднего медицинского персонала. Например, не хватает по пять анестезиологов-реаниматологов и неонатологов, четверых акушеров-гинекологов.

Далее идёт Больница имени Боткина (свободных позиций для врачей 50, для СМП 30). Сюда требуется целых шесть участковых терапевтов, а также десять палатных медицинских сестёр.

На «Станции скорой медицинской помощи» свободны 76 вакансий. Однако в основном здесь ищут именно средний медицинский персонал. В областном центре не хватает 15 медсестёр либо медбратьев, во Мценске — 12. Также учреждение ищет для Орла 10 фельдшеров либо медсестёр для приёма вызовов.

В Орловской областной клинической больнице свободны 65 вакансий (34 среди врачей и 31 среди среднего медперсонала). Наиболее востребованная специальность — анестезиолог-реаниматолог, их требуется целых семь.

В Больнице имени Семашко есть 64 варианта трудоустроиться. Однако имеется небольшой перевес в сторону СМП против врачей (39 против 25 вакансий). Так, сюда нужно сразу шесть медсестёр-анестезистов.

Из районных больниц наиболее сложно дела обстоят в Ливенской ЦРБ. Здесь не заняты 49 вакансий. Практически всё это — врачи, причём в наибольшем дефиците — всё те же анестезиологи-реаниматологи (восемь свободных мест).

Среди поликлиник Орла заметно труднее остальных приходится «третьей». Здесь свободны 38,5 вакансии. Примерно две трети приходится на врачей, остальное на средний медицинский персонал. При этом нужно сразу восемь участковых медсестёр.

Ознакомиться со всем перечнем можно по ссылке.

ИА «Орелград»