Орловчанку восстановили после тяжёлого ожога

На это потребовалось несколько месяцев.

Пациентка проходила лечение в Орловской областной клинической больнице. Как рассказали в учреждении, здесь накоплен большой опыт оказания помощи тем, кто получил термические травмы.

Женщина поступила на соответствующее лечение в ООКБ в минувшем году в ноябре. Сами ожоги были получены в результате некой травмы, полученной тоже в 2025-м, но в июле. Врачи диагностировали «обширные обезображивающие постожоговые рубцы, контрактуры лица и шеи».

Лечение продлилось до февраля. Им руководил врач-комбустиолог (специалист по ожоговой медицине) Андрей Абрахин. Известно, что применялась «эндоэкспандерная дермотензия» (метод, основанный на дозированном растяжении смежных тканей с помощью специальных медицинских изделий – эндоэкспандеров).

«Удалось восстановить функцию и устранить косметические дефекты», – констатировали в больнице.

ИА «Орелград»