В Орле до подтопления двух улиц осталось 50 сантиметров

Город в режиме повышенной готовности.

Силы и средства переведены в режим повышенной готовности, сообщил на совещании 30 марта мэр Юрий Парахин. Уточнен порядок оповещения, будет организован дополнительный обход жителей. Районы разделены на кварталы, попадающие в зону подтопления. За секторами закреплены старшие. В МАХ созданы отдельные группы. Определен перечень формирований для ликвидации последствий ЧС.

«Ситуация может по-разному развиваться. Это 8,6 метра и 10 метров подъем воды, – уточнил Юрий Парахин. – Количество людей и количество улиц мы понимаем. Подготовлен и с сегодняшнего дня в режим повышенной готовности переведен 31 пункт временного размещения. Население проинформировано о пунктах эвакуации. Определены места, куда переместить транспорт и имущество».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил необходимость быть готовыми к любому сценарию. За минувшие сутки уровень воды поднялся на 55 сантиметров. Это последствия и теплой погоды, и дождей. По прогнозу завтра тоже осадки.

«В 2018 году при 7,89 метра переулок Скульптурный и улица Пойменная были подтоплены. До этого предела 50 сантиметров осталось, – отметил Андрей Клычков. – Погода завтра-послезавтра +19. Земля воду отпустит, и она пойдет».

Губернатор подчеркнул, что сейчас нужно приложить все усилия: обход всех домов, которые могут попасть в зону подтопления; организация перемещения транспортных средств, в том числе «подснежников»; подготовка к вывозу имущества из подвалов и с первых этажей; усиление очистки гидротехнических сооружений, чтобы дать возможность воде уйти.

«Прошу сейчас максимально активно всех заниматься. Мы должны сделать все, чтобы люди было в безопасности. Риски мы видим: за четыре дня – больше чем на 2 метра подъем воды», – сказал Андрей Клычков.

