В СКР обратили внимание на дом на Черкасской

Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемами жителей Орла.

Ранее стало известно о ситуации в доме по Черкасской, 32. В частности, о них рассказали в «Общероссийском народном фронте». Хотя дом относительно не старый (построен в 1991-м), уже около 20 лет его кровля находится в ненадлежащем состоянии.

Осадки затапливают помещения, что приводит к коротким замыканиям. В минувшем году произошло несколько таких случаев.

В 2021-м году был сделан латочный ремонт. Однако он не дал результата. Капитальный ремонт дома запланирован, но лишь на 2039-2041 годы.

Ранее в СУ СКР по Орловской области организовали процессуальную проверку данной информации.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Полшакову доложить о промежуточных результатах проверочного мероприятия, а также об итоговом решении. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»