Назван новый глава «Спасского-Лутовиново»

Тургеневский музей-заповедник возглавила Оксана Клименок.

Об этом в соцсетях написала Министр культуры России Ольга Любимова.

«На новой должности ей предстоит продолжить курс на открытость и клиентоориентированность, взятый командой музея‑заповедника под руководством Сергея Ступина, ушедшего из жизни в декабре прошлого года», – указала чиновница.

Оксана Клименок родилась в Орле 12 января 1982 года. Окончила Московский институт государственного администрирования (по направлению «Экономика»). Также обучалась при МГУ имени Ломоносова по бизнес-программе EMBA (по стратегическому управлению).

Кроме того, известно, что Клименок обучалась на отделении журналистики филологического факультета Орловского государственного университета. Также в настоящий момент она продолжает получать образование в магистратуре Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (по направлению «Реклама и связи с общественностью»).

Орловчанка является основательницей коммуникационного агентства «РеАкция» и типографии «Гифт».

Также она входит в совет областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Региональную экспертную группу Агентства стратегических инициатив по развитию креативной экономики. Является экспертом Ассоциации брендинговых компаний России.

Оксана Клименок – лауреат проекта «Единой России» «Кадровый резерв – профессиональная команда страны». Регулярно выступает лектором по вопросам лидерства и брендинга, стратегического управления.

