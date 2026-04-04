В Орле каждый третий бюджетный рубль потратили с нарушениями

Контрольно-счетная палата города Орла вскрыла 333 нарушения закона.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о своей деятельности в 2025 году. Из него следует, что в соответствии с планом работы было проведено 146 мероприятий, в том числе 22 контрольных мероприятия и 124 экспертно-аналитических мероприятия. По различным вопросам было проверено 20 объектов, в том числе семь структурных подразделений администрации города Орла, три органа местного самоуправления и 10 муниципальных учреждений. Отдельные объекты проверялись неоднократно, подчеркнули в КСП.

Всего в 2025 году проверками было охвачено 17,352 миллиарда рублей, в том числе бюджетных – 15,564 миллиарда рублей. В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были выявлены множественные, это подчеркивает КСП, нарушения и недостатки. Связаны они были в основном с нарушениями бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, а также с нарушениями других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета города Орла и использования субсидий.

«Установлено 333 нарушения норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов, – сообщается в отчете КСП. – Объем выявленных финансовых нарушений составил 5,602 миллиарда рублей, или 32,3 процента от общего объема проверенных средств. Наибольший удельный вес в выявленных нарушениях (90,6 процента) составили нарушения при формировании и исполнении бюджета (не в полном объеме учтены действующие расходные обязательства в связи с недостатком средств городского бюджета)».

Городские аудиторы с тревогой отмечают и тот факт, что по сравнению с 2024 годом объем бюджетных нарушений возрос на 42 процента. В целом по материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2025 году было возбуждено три уголовных дела, 15 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. КСП также сообщает, что за 2025 год был обеспечен возврат бюджетных средств по фактам выявленных нарушений в размере 11,1 миллиона рублей.

«Кроме того, по итогам контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата города Орла направляла в Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Орловской области и Главное контрольное управление губернатора информацию о выявленных признаках нарушения законов о закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами и закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. За 2025 год по информациям Контрольно-счетной палаты уполномоченными органами возбуждено два дела об административном правонарушении», – следует также из отчета.

ИА “Орелград”