Большинство россиян готово остановиться на одном банке ради дополнительных выгод

4.4.2026 | 10:01 Новости, Общество

Главные требования — повышенные ставки по вкладам и широкий выбор категорий для кешбэка.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Согласно опросу ВТБ, 72% россиян готовы совершать все повседневные банковские операции в одном банке, если он предложит понятные и выгодные условия за лояльность.  Ради получения привилегий 38% готовы оформить сразу несколько продуктов (карту, вклад, инвестиции и т.д.);  31% — держать определенный остаток на счете, 30% — перевести зарплату или ежемесячно тратить определенную сумму по карте.

По данным опроса, 70% респондентов важна персонализация — хотят получать индивидуальные бонусы. Чаще всего интересуются повышенным процентом по вкладам и накопительным счетам (40%),  большим выбором категорий кешбэка (29%), снижением ставок по кредитам (10%);  персональными предложениями от партнеров (6%).

Также ценятся улучшенные инвестиционные условия и приоритетное обслуживание в отделениях.

При выборе банка для повседневных операций респонденты ориентируются на выгодные условия по продуктам (58%);  особые привилегии за статус основного банка (47%); персональные предложения под свои расходы и цели (34%);  удобное мобильное приложение (22%); сервисы для всей семьи (16%).

*Опрос проводился ВТБ в феврале 2026 года среди 1500 жителей крупных городов. Допускался выбор  нескольких вариантов ответа.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU