Большинство россиян готово остановиться на одном банке ради дополнительных выгод

Главные требования — повышенные ставки по вкладам и широкий выбор категорий для кешбэка.

Согласно опросу ВТБ, 72% россиян готовы совершать все повседневные банковские операции в одном банке, если он предложит понятные и выгодные условия за лояльность. Ради получения привилегий 38% готовы оформить сразу несколько продуктов (карту, вклад, инвестиции и т.д.); 31% — держать определенный остаток на счете, 30% — перевести зарплату или ежемесячно тратить определенную сумму по карте.

По данным опроса, 70% респондентов важна персонализация — хотят получать индивидуальные бонусы. Чаще всего интересуются повышенным процентом по вкладам и накопительным счетам (40%), большим выбором категорий кешбэка (29%), снижением ставок по кредитам (10%); персональными предложениями от партнеров (6%).

Также ценятся улучшенные инвестиционные условия и приоритетное обслуживание в отделениях.

При выборе банка для повседневных операций респонденты ориентируются на выгодные условия по продуктам (58%); особые привилегии за статус основного банка (47%); персональные предложения под свои расходы и цели (34%); удобное мобильное приложение (22%); сервисы для всей семьи (16%).

*Опрос проводился ВТБ в феврале 2026 года среди 1500 жителей крупных городов. Допускался выбор нескольких вариантов ответа.

