КСП проверила расходы из резервного фонда мэрии Мценска

Проверялось целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований.

Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты города Мценска, проверка охватила расходы из резервного фонда, произведенные администрацией за 2024 и 2025 годы. Резервный фонд, как и в других муниципалитетах, во Мценске создан для финансирования непредвиденных расходов. Их перечень местные власти устанавливают самостоятельно, а размер резервного фонда утверждается ежегодно при верстке бюджета на очередной год. Например, во Мценске разрешено тратить средства резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а с недавних пор – для ликвидации последствий террористических актов.

Можно их тратить на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, приобретение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан, – развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан и др. Также предусмотрено оказание материальной помощи гражданам Российской Федерации, чьи транспортные средства пострадали от беспилотных летательных аппаратов или взрывоопасных предметов в результате террористических атак в городе Мценске. Размер такой помощи составляет от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени причиненного ущерба.

Как установила КСП, в 2024 году объем бюджетных ассигнований резервного фонда составил 5,149 миллиона рублей. Из них 1,8 миллиона рублей были выделены средней школе № 1 для проведения капитального ремонта кровли здания мастерских. Остаток нераспределенных средств резервного фонда составил 3,344 миллиона рублей. В течение 2025 года объем резервного фонда по сравнению с первоначальным увеличился на 4,5 миллиона рублей и по итогам года составил 6,65 миллиона рублей. Из них 2 миллиона рублей были выделены для проведения текущего ремонта кровли здания Мценской детской художественной школы.

В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения и недостатки. КСП сообщает, например, что управление образования не обращалось в управление финансов администрации города Мценска по вопросу возможного выделения дополнительных средств из бюджета на капитальный ремонт кровли здания мастерских. «Таким образом, допустило финансирование за счет резервного фонда администрации города Мценска расходов, которые носят планируемый характер и могут быть учтены при формировании расходов бюджета города Мценска», – пояснили аудиторы.

Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кровли здания мастерских аудиторам не было представлено. Поэтому проверить ее достоверность не удалось. Сметную документацию для школы разрабатывал индивидуальный предприниматель.

