В Орловской области удобрения украли прямо с поля

4.4.2026 | 10:00 Криминал, Новости

Виновными в совершении необычного грабежа были признаны тракторист и водитель.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Болховский районный суд Орловской области завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали двое местных жителей. Как следует из материалов дела, один из них на момент совершения преступления работал трактористом, а второй – водителем топливозаправщика в одном из местных предприятий. Органы предварительного расследования обвиняли их в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как пояснили в пресс-службе суда, преступление было совершено в августе 2022 года. В тот день тракторист-машинист на сельскохозяйственном поле сгрузил на землю 33 мешка, внутри которых находились азотно-фосфорно-калийные удобрения. Проделал он это на глазах других работников, которые в тот момент также работали в поле. Тракторист стер надписи на мешках, по которым можно было бы идентифицировать компанию, которой принадлежали удобрения.

Затем в дело вступил его сообщник. Водитель заехал в поле на автомобиле «КамАЗ» с прицепом. Тракторист при помощи погрузчика загрузил все 33 мешка с удобрениями в кузов автомобиля, а когда погрузка была завершена, водитель попытался вывезти удобрения с поля. Подельники планировали «распорядиться похищенным по своему усмотрению». Однако их действия вызвали подозрения у сотрудников частной охранной организации, которые организовали настоящую погоню за грузовиком.

Погоня завершилась тем, что водитель бросил грузовик в поле и сбежал, но следствие уверено в том, что подельники планировали за машиной и удобрениями вернуться. Подсудимые в ходе судебного разбирательства вину не признали, отметили в пресс-службе суда. Государственный обвинитель в судебном заседании просил назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Однако суд посчитал, что такое наказание будет несоразрмерным совершенному преступлению с учетом наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Действия подсудимых были квалифицированы по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Оба получили наказание в виде принудительных работ: один – на срок 1 год 5 месяцев, второй –  на срок 1 год 6 месяцев. В течение этого времени у подсудимых 10 процентов из заработной платы будет удерживаться в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе Болховского районного суда.

ИА “Орелград”


