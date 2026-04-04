В Орловской области удобрения украли прямо с поля

Виновными в совершении необычного грабежа были признаны тракторист и водитель.

Болховский районный суд Орловской области завершил рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали двое местных жителей. Как следует из материалов дела, один из них на момент совершения преступления работал трактористом, а второй – водителем топливозаправщика в одном из местных предприятий. Органы предварительного расследования обвиняли их в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как пояснили в пресс-службе суда, преступление было совершено в августе 2022 года. В тот день тракторист-машинист на сельскохозяйственном поле сгрузил на землю 33 мешка, внутри которых находились азотно-фосфорно-калийные удобрения. Проделал он это на глазах других работников, которые в тот момент также работали в поле. Тракторист стер надписи на мешках, по которым можно было бы идентифицировать компанию, которой принадлежали удобрения.

Затем в дело вступил его сообщник. Водитель заехал в поле на автомобиле «КамАЗ» с прицепом. Тракторист при помощи погрузчика загрузил все 33 мешка с удобрениями в кузов автомобиля, а когда погрузка была завершена, водитель попытался вывезти удобрения с поля. Подельники планировали «распорядиться похищенным по своему усмотрению». Однако их действия вызвали подозрения у сотрудников частной охранной организации, которые организовали настоящую погоню за грузовиком.

Погоня завершилась тем, что водитель бросил грузовик в поле и сбежал, но следствие уверено в том, что подельники планировали за машиной и удобрениями вернуться. Подсудимые в ходе судебного разбирательства вину не признали, отметили в пресс-службе суда. Государственный обвинитель в судебном заседании просил назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Однако суд посчитал, что такое наказание будет несоразрмерным совершенному преступлению с учетом наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. Действия подсудимых были квалифицированы по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Оба получили наказание в виде принудительных работ: один – на срок 1 год 5 месяцев, второй – на срок 1 год 6 месяцев. В течение этого времени у подсудимых 10 процентов из заработной платы будет удерживаться в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе Болховского районного суда.

