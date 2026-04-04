Главу фирмы-банкрота крупно оштрафовали

Административное дело на него завела прокуратура.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренным частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Оно было возбуждено прокуратурой в отношении единственного учредителя и руководителя одного из местных ООО. Из материалов дела следует, что осенью 2025 года данная фирма по решению суда была признана банкротом. В отношении нее было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, назначен конкурсный управляющий.

Своим решением суд также обязал руководителя фирмы в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ему бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей. Решение о банкротстве вступило в законную силу, обжаловано не было. Конкурсный управляющий направил директору фирмы письмо с просьбой передать ему оригиналы документов, печатей и пр.

Поскольку ответа не последовало, конкурсный управляющий обратился в прокуратуру Орловской области, которая провела проверку. Прокурорские работники убедились в том, что необходимая документация не была передана в установленный срок. По мотивам проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое вместе с заявлением о привлечении бывшего руководителя ООО к административной ответственности затем поступило в арбитраж для рассмотрения.

Суд посчитал доказанным факт совершения административного правонарушения, «выразившегося в воспрепятствовании деятельности конкурсного управляющего». Ведь без документации управляющий не сможет исполнять свои обязанности. Глава фирмы нарушителем себя не считает. С его слов, ему было известно о введении в отношении ООО процедуры конкурсного производства и прекращении его полномочий, как директора общества.

Знал он и о том, что на него возложена обязанность о передаче конкурсному управляющему бухгалтерской документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей. Факт нарушения срока передачи документов и информации он не оспаривал, но «ссылался на невозможность представления конкурсному управляющему истребуемых документов в связи с их нахождением у третьих лиц». Однако суд все-таки признал его виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

