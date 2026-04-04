В Орле стартовал конкурс социальной рекламы

О проведении в 2026 году городского конкурса социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» распорядилась администрация областного центра. Конкурс продлится по 30 апреля. Он проводится целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений и экстремизма в молодежной среде, усиления мер по предупреждению девиантного поведения, укрепления национального единства, мира и согласия между народами Российской Федерации. Еще одной задачей является пропаганда здорового образа жизни.

За проведение конкурса отвечает городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. К участию приглашаются студенты вузов и профессиональных образовательных организаций, школьники и обучающиеся учреждений дополнительного образования, а также просто жители города Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Принять участие можно как индивидуально, так и в составе творческого коллектива, но не более трех человек.

Конкурс проводится по двум номинациям. Первая – «Лучшая наглядная реклама». Здесь от участников ждут плакаты, содержащие «популяризацию ведущих общественных ценностей, привлекающие внимание общества к социально значимым проблемам». В зависимости от техники исполнения и используемых инструментов конкурсные работы в данном номинации поделят на две категории: традиционное исполнение (работы, созданные вручную в различных жанрах и техниках) и цифровой рисунок (работы, созданные при помощи графических программ или с использованием нейросетей и алгоритмов машинного обучения).

Вторая номинация – «Лучший видеоролик». В данном случае участникам надо создать видеоклипы, отражающие в оригинальной и художественной форме тему конкурса. Работа может быть выполнена в любом жанре (игровой, документальный, анимационный, музыкальный клип и т.д.) с использованием различных видеотехник и монтажных средств. Главное, чтобы хронометраж видеоклипа был от 1,5 до 5 минут.

Как следует из положения о конкурсе, работы должны быть направлены на раскрытие социально значимых тем, в частности: профилактика наркомании, курения, игромании, алкоголизма, правонарушений; воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; укрепление национального единства, мира и согласия между народами Российской Федерации; профилактика ВИЧ/СПИД; профилактика терроризма, экстремизма и фейков. Также можно раскрыть темы развития волонтерского движения и формирования гражданской ответственности. Прием конкурсных работ продлится по 22 апреля 2026 года включительно.

ИА “Орелград”