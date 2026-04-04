Орловец получил штраф в размере 98 389 рублей 30 копеек

Такое необычное наказание получил житель Залегощенского района, попавшийся на совершении преступления против собственности. Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда, подсудимого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следует, что преступление он совершил в августе 2025, года, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие и суд установили, что в тот день подсудимый находился в доме женщины, признанной по делу потерпевшей. Он незаметно от хозяйки дома стянул ее мобильный телефон. Но его целью был не столько сам мобильник, сколько возможность с его помощью обчистить чужой банковский счет. О том, что у хозяйки мобильника имеется некоторая сумма денег, он был прекрасно осведомлен.

Подсудимый, ранее уже имевший проблемы с законом, ушел из дома с чужим телефоном и вскоре начал производить онлайн-переводы денежных средств. Для этого он отправлял смс-сообщения на телефонный номер банка. Таким нехитрым способом ему удалось перекачать в свой карман 4700 рублей, которые он затем потратил на собственные нужды. Обворованная женщина написала заявление в полицию, и воришку быстро нашли.

Как сообщили в пресс-службе Залегощенского районного суда. в судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему противоправного деяния признал полностью. При назначении наказания был учтен ряд обстоятельств. Так, обстоятельством, отягчающим наказание, был признан рецидив преступлений. А в качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба (он вернул деньги потерпевшей), признание вины и раскаяние в содеянном.

По описанному преступлению суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но у подсудимого имеется еще не до конца отбытое наказание за совершение другого преступления, за которое ранее его приговорили к штрафу. По совокупности приговоров рецидивист получил два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 98 389,3 рубля и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 9 месяцев и 27 дней. Приговор уже вступил в законную силу.

