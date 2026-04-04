Основные ставки на IT и финансовый сектор

4.4.2026 | 13:51 Новости, Экономика

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили стратегию на второй квартал 2026 года.

На фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределенности главный принцип — диверсификация. Снижение ключевой ставки благоприятно для рынка акций. В портфель рекомендуют добавлять бумаги с двузначной дивидендной доходностью, а также акции компаний, у которых ожидается улучшение финансовых показателей. IT и финансы выглядят особенно привлекательно по оценкам.

«Наши фавориты – акции ИТ и финансового секторов с учетом их привлекательной оценки», – сказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

В IT-секторе выделяют три компании*:

  • Яндекс — сильное положение на ключевых рынках и высокие темпы роста.
  • Циан  — сохраняет двузначный рост даже при охлаждении рынка недвижимости.
  • Группа Позитив  — выигрывает от импортозамещения и роста спроса на кибербезопасность.

В финансовом секторе интересны:

  • ДОМ.РФ — потенциал роста бизнеса, высокая мотивация менеджмента и дивидендная доходность.
  • Сбербанк — стабильные дивиденды, устойчивый рост прибыли и запас прочности по капиталу.
  • Т-Технологии — фокус на высокорентабельных продуктах, развитие экосистемы и кросс-продажи.

Дивидендный сезон будет в центре внимания. Бумаги с двузначной доходностью могут показать результат лучше индекса Мосбиржи (у него ожидаемая дивидендная доходность около 7,3% за 12 месяцев).

В цикле снижения ставки по-прежнему актуальны ОФЗ. Аналитики видят потенциал роста котировок средних и длинных ОФЗ на 7–8 процентных пунктов до конца года. Совокупная доходность по ним может превысить 20% годовых. Также интересны облигации AA-сегмента с доходностью 16–17%, а локальные валютные облигации стоит держать в портфеле на случай ослабления рубля.

Прогнозы на 2026 год: ключевая ставка к концу года — 12% или ниже; средний курс доллара — 84,6 рубля, юаня — 12,2 рубля; средняя цена российской нефти — 57 долларов за баррель; средняя цена золота — до 4400 долларов за унцию.

*Упомянутые акции не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

