В Орле спасли молодого мужчину с острым инфарктом миокарда

4.4.2026 | 14:18 Медицина, Новости

Для 32-летнего человека явление совсем редкое.

БСМП им Н.А. Семашко (г.Орел)

В больнице Семашко пациенту с редким для его возраста тяжелым атеросклерозом и полной закупоркой артерии вовремя провели стентирование.

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, но врачи успели: сейчас он стабилен и продолжает лечение. В дальнейшем ему предстоит наблюдение у кардиолога и эндокринолога, контроль холестерина и сахара, а возможно, и повторная операция. Как отметили в больнице, способствовали такому тяжелому состоянию наследственная предрасположенность, гиперхолестеринемия и сахарный диабет 1 типа.

На фото: заведующий кардиологическим отделением № 1 с ПРИТ Иван Вишняк и врач-кардиолог Владислав Забудько.

ИА "Орелград"


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU