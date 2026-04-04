В Орле спасли молодого мужчину с острым инфарктом миокарда

Для 32-летнего человека явление совсем редкое.

В больнице Семашко пациенту с редким для его возраста тяжелым атеросклерозом и полной закупоркой артерии вовремя провели стентирование.

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, но врачи успели: сейчас он стабилен и продолжает лечение. В дальнейшем ему предстоит наблюдение у кардиолога и эндокринолога, контроль холестерина и сахара, а возможно, и повторная операция. Как отметили в больнице, способствовали такому тяжелому состоянию наследственная предрасположенность, гиперхолестеринемия и сахарный диабет 1 типа.

На фото: заведующий кардиологическим отделением № 1 с ПРИТ Иван Вишняк и врач-кардиолог Владислав Забудько.

