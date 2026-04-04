В Некрасовке отремонтируют три дороги

4.4.2026 | 9:31 ЖКХ, Новости

Орловский муниципальный округ заключил контракт на 31,66 млн рублей.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Победителем электронного аукциона на проведение работ стало ООО «Ремонтно-дорожная компания». Капремонт пройдет на трех улицах:  Березовая (406 м), Солнечная (372 м), Тенистая (400 м). Сейчас ширина проезжей части 4 метра, после ремонта станет 4,5–6 метра.

Победитель аукциона не может менять объемы и виды мероприятий. Подрядчик обязан разработать проекты организации дорожного движения и производства работ, вести журналы, обеспечить охрану объектов и материалов, проводить операционный контроль. Запрещено захламлять территорию, сжигать отходы, сливать масла и нефтепродукты и т.д.

Окончание всех работ запланировано к  31 мая 2027 года, указано в ЕИС “Закупки”. Допускается сезонный перерыв и досрочное завершение по согласованию.  Гарантия на основание — 6 лет, асфальтобетонное покрытие — 5 лет, дорожные знаки — 10 лет, разметку— 1 год, бордюры — 6 лет.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

