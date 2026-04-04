В Некрасовке отремонтируют три дороги

Орловский муниципальный округ заключил контракт на 31,66 млн рублей.

Победителем электронного аукциона на проведение работ стало ООО «Ремонтно-дорожная компания». Капремонт пройдет на трех улицах: Березовая (406 м), Солнечная (372 м), Тенистая (400 м). Сейчас ширина проезжей части 4 метра, после ремонта станет 4,5–6 метра.

Победитель аукциона не может менять объемы и виды мероприятий. Подрядчик обязан разработать проекты организации дорожного движения и производства работ, вести журналы, обеспечить охрану объектов и материалов, проводить операционный контроль. Запрещено захламлять территорию, сжигать отходы, сливать масла и нефтепродукты и т.д.

Окончание всех работ запланировано к 31 мая 2027 года, указано в ЕИС “Закупки”. Допускается сезонный перерыв и досрочное завершение по согласованию. Гарантия на основание — 6 лет, асфальтобетонное покрытие — 5 лет, дорожные знаки — 10 лет, разметку— 1 год, бордюры — 6 лет.

