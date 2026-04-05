На Орловщине усиливают борьбу с алкоголизмом

В Орле стартовала молодежная акция профилактической направленности «Начни с себя – живи безопасно». Организатором выступает администрация города. Целью является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа здорового человека в молодежной среде. Задачи акции: профилактика асоциальных явлений в молодежной среде города Орла, табакозависимости и наркозависимости; воспитание у молодёжи чувства личной ответственности за собственное здоровье; формирование активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ-инфицированием.

Участие в акции, которая продлится по 17 апреля, примут студенты вузов и профессиональных образовательных организаций. С ними проведут профилактические беседы и раздадут им информационные евробуклеты на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма». Акция проводится с участием представителей Орловского наркологического диспансера и Орловского центра СПИД.

Чуть ранее правительство Орловской области включило в структуру программы развития здравоохранения комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным». Он предполагает увеличение количества наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет до 11 человек на каждые 100 больных наркоманией среднегодового контингента. Базовым является показатель 2020 года, когда среднее количество таких больных составило 10,2 человека.

Также комплекс предусматривает увеличение количества больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет (тоже на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента), с 8,4 человека в 2020 году до 9,8 человека. Ранее на Орловщине измерили уровень алкоголизма, наркомании и токсикомании. Исследование проводилось в рамках разработки программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды», принятой в этом году. Во многом ее целевые индикаторы базируются на результатах анализа текущей ситуации. Среди прочего авторы данного документа оценили уровень алкоголизма, наркомании и токсикомании.

Из паспорта программы следует, что в Орловской области в 2024 году уменьшилась первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом, включая алкогольные психозы, в расчете на 100 тысяч человек населения: в 2024 году она составляла 45,8 случая, в 2023 году – 46,2, в 2022 году – 42,2, в 2021 году – 64,7. Первичная заболеваемость наркоманией тоже снизилась: в 2024 году – 4,5 случая на каждый 100 тысяч жителей, в 2023 году – 4,6, в 2022 году – 4,8, в 2021 году – 4,8.

Первичная заболеваемость токсикоманией в 2024 году вообще не регистрировалась. Нулевой результат был также зафиксирован в 2023 году. В 2022 году в регионе было зафиксировано 0,3 случая заболевания токсикоманией в расчете на каждый 100 тысяч орловцев, в 2021 году – 0,1 случая. Также в рамках проведенного мониторинга было установлено, что максимальное количество больных алкоголизмом, в том числе с алкогольными психозами, с впервые в жизни установленным диагнозом зарегистрировано в Ливенском районе – 67 человек (в 2023 году – 64 человека, в 2022 году – 60 человек, в 2021 году – 65 человек).

В городе Орле с указанным диагнозом зарегистрировано 29 человек (в 2023 году – 33 человека, в 2022 году – 47 человек), во Мценском районе – 29 человек (в 2023 году – 32 человека, в 2022 году – 28 человек). Максимальное количество больных наркоманией с впервые в жизни установленным диагнозом зарегистрировано в городе Орле – 9 человек (в 2023 году – 6 человек, в 2022 году – 8 человек, в 2021 году – 12 человек).

Напомним, что в перечень целевых индикаторов указанной программы включено снижение потребления алкогольной продукции на душу населения до 7,94 литров чистого спирта к 2030 году, а также снижение уровня распространенности курения табака гражданами в возрасте 18 лет и старше – до 16,43 процента к 2030 году.

ИА “Орелград”