Из-за событий на Ближнем Востоке инвесторы усилили защиту портфелей

По данным аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, в марте инвесторы изменили структуру своих портфелей из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

Общий объем активов клиентов вырос на 3%, но сами портфели стали более осторожными по составу. Доля облигаций увеличилась с 42,7% до 43,2%. Клиенты постепенно покупали корпоративные и государственные облигации, привлеченные высокой доходностью и возможностью получить предсказуемый денежный поток.

Доля акций, напротив, снизилась — с 28,7% до 27,4% на фоне рыночной коррекции. При этом торговая активность выросла: многие инвесторы использовали падение цен для выборочной покупки бумаг надежных компаний.

Фонд «Ликвидность» (LQDT), служащий «подушкой безопасности», немного сократился в феврале — с 16,8% до 15,23%. Это означает, что часть средств перетекла в облигации как в более доходные, но по‑прежнему консервативные инструменты.

Остальные активы (структурные продукты, рубли, валюта, металлы, срочный рынок) занимали менее 10% и существенно не менялись в течение месяца. В структуре облигаций примерно 61% приходился на корпоративные выпуски, 26% — на ОФЗ и 13% — на замещающие облигации.

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев отметил, что коррекция на долговом рынке позволила клиентам зафиксировать высокие доходности надежных эмитентов перед заседанием ЦБ.

«Клиенты ВТБ Мои Инвестиции в марте адаптировали стратегии к повышенной неопределенности, связанной с ситуацией в Ормузском проливе, предпочитая сбалансированные решения с умеренным уровнем риска», – отметил Станислав Клещев.

ИА “Орелград”