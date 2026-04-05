Орловчанку едва не лишили наследства из-за отчества

Гражданке пришлось идти в суд, чтобы получить наследство от бабушки.

Любопытное дело о праве на наследство рассмотрел суд Болховского района Орловской области. Иск подала гражданка, которая унаследовала от бабушки ее дом с землей, но без суда так и не смогла официально оформить на него свои права. Как пояснили в пресс-службе Болховского райсуда, истица указала, что ее бабушке принадлежал жилой дом и участок в городе Болхове, но право собственности на указанные объекты недвижимости по каким-то причинам в установленном порядке оформлено не было.

«Истец является единственным наследником, которая в установленный законом срок приняла наследство после смерти наследодателя, – следует из информации суда. – Поскольку право собственности на недвижимое имущество – жилой дом и земельный участок – наследодателем не оформлено, нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство. Кроме того, в свидетельстве о праве собственности на землю указано неверное отчество бабушки».

В судебном заседании наследница просила удовлетворить заявленные ею исковые требования, причем представитель администрации города Болхова не возражала против этого. Именно горадминистрация выступала в качестве ответчика по данному процессу. Суд принял во внимание конкретные обстоятельства и пришел к выводу, что наследница имеет право на оформление в свою собственность недвижимости. Спорный земельный участок и расположенный на нем дом являются наследственной массой бабушки, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению, пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее житель Покровского района подал в суд иск к администрации Дросковского сельского поселения. В обоснование иска он сослался на то, что в 1991 году между ним и колхозом имени Ильича был заключен договор купли-продажи части жилого дома с надворными постройками. Оплату по договору истец внес в кассу колхоза. Принадлежащей ему части жилого дома был присвоен адрес, но техническая документация на момент покупки отсутствовала. Исправили эту ошибку только сейчас: суд удовлетворил иск и признал право собственности истца на спорный дом.

ИА “Орелград”