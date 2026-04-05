На Орловщине многодетная мать чуть не зарезала своего мужа

Ее действия легли в основу уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда, вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Преступление женщина совершила в ноябре 2025 года, находясь в собственном доме.

Как следует из материалов дела, в тот день супруги повздорили. И очень быстро словесный конфликт перерос в кровавую драму. Подсудимая сбегала на кухню и вернулась оттуда в комнату с ножом, которым ударила мужа в паховую область. Потерпевший получил серьезное ранение, но вовремя была вызвана скорая помощь. Медики его жизнь спасли, но ранение причинило тяжкий вред его здоровью.

«В судебном заседании подсудимая свою вину в содеянном признала, пояснила, что поведение мужа ее обидело, она решила испугать его, – говорят в пресс-службе суда. – Потерпевший в судебном заседании пояснил, что он не работает и употребляет спиртное, на этой почве у них с женой возникают конфликты. Государственный обвинитель в судебном заседании просил назначить наказание подсудимой в виде лишения свободы сроком на 2 года».

Однако суд вынес более мягкий приговор – женщину наказали исправительными работами сроком на 1 год 6 месяцев, в течение которых из ее зарплаты в доход государства будет удерживаться 10 процентов ежемесячно. Вердикт был вынесен с учетом данных о личности подсудимой. В частности, суд учел наличие у нее на иждивении четырех малолетних детей. Также было учтено непростое материальное положение семьи и поведение самого мужа.

