Орловских чиновников обязали выдать жильё ребенку-инвалиду

Права ребенка защитили прокуратура и суд.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, вынесено решение по иску прокурора Свердловского района,, выступившего в защиту прав несовершеннолетнего местного жителя. Ответчиком по гражданскому делу стала администрация Свердловского района. Прокурор в своем иске указал, что несовершеннолетний является ребенком-инвалидом, у него имеется официально подтвержденный социальный статус. В 2025 году ребенка вне очереди включили в перечень нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма.

«Однако жилое помещение до настоящего времени ответчиком не предоставлено, – информирует пресс-служба суда. – При этом прокурором Свердловского района в адрес главы администрации Свердловского района вносилось представление об устранении выявленных нарушений закона, выразившихся в необеспечении жилым помещением истца. Согласно ответу администрации Свердловского района, приобрести жилье и обеспечить им ребенка не имеется возможности, в связи с отсутствием финансирования».

Прокурор просил суд обязать районную администрацию предоставить ребенку-инвалиду во внеочередном порядке благоустроенное жилье на условиях социального найма. Причем прокурор требовал, чтобы жилье было выделено именно на территории поселка городского типа Змиевка, чтобы оно соответствовало всем санитарным и техническим требованиям. Суд пришел к выводу, что иск должен быть удовлетворен.

Он обязал районную администрацию предоставить ребенку-инвалиду вне очереди отдельную квартиру общей площадью не менее нормы предоставления на одного человека с учетом права на дополнительную площадь, а именно квартиру площадью не менее 32 квадратных метров. Довод чиновников об отсутствии финансирования был отвергнут, так как дефицит бюджетных средств не может являться основанием для неисполнения норм законодательства.

«Суд признал несостоятельным довод представителя ответчика об обязанности обеспечения жилыми помещениями граждан, к категории которых относится в том числе несовершеннолетний, в соответствии с очередностью в рамках финансирования из бюджета Орловской области, поскольку реализация права материального истца на жилое помещение не может быть поставлена в зависимость от достаточного финансирования и времени постановки на учет. Решение суда не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Свердловского районного суда.

