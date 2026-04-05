Суд не позволил взыскать с орловчанки чужой долг

В Хомутово рассмотрели гражданское дело по иску микрофинансистов.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело, которое может стать своего рода прецедентом. Иск подала микрокредитная компания «Русинтерфинанс». Она просила суд взыскать с местной жительницы задолженность по кредиту и набежавшие проценты. По версии истца, между ним и ответчицей был заключен договор займа на срок 14 дней. Договор был оформлен с помощью мобильного телефона, подписан «с использованием электронного взаимодействия путем ввода акцептирующего кода».

Как сообщили в пресс-службе суда, ответчица исковые требования не признала. Более того, она подала встречный иск, потребовав признать указанный выше договора займа незаключенным. Также женщина просила суд обязать Национальное бюро кредитных историй исключить из своей базы данных сведения о спорном договоре займа. По версии ответчицы, договор она не заключала и не подписывала, он был оформлен от ее имени неизвестным лицом.

«Указанный при регистрации номер телефона с 2022 года ею не используется, а банковская карта, на которую поступили денежные средства, ей не принадлежит, – следует из информации пресс-службы суда. – Суд установил, что в материалах гражданского дела отсутствуют надлежащие доказательства того, что ответчица выразила свое согласие на заключение договора займа».

Суд также пришел к выводу, что спорный договор займа действительно был заключен не ответчицей, а неустановленными лицами, «поскольку ни использованный для получения займа номер телефона, ни счет, на который поступили денежные средства, ответчицей не использовались». В результате суд отказал микрокредитной компании в удовлетворении ее иска.

А вот встречный иск женщины суд удовлетворил в полном объеме. С учетом изложенный выше фактов, суд признал спорный договор займа незаключенным, а размещение сведений о задолженности в бюро кредитных историй – неправомерным. Доказательств обратного, в подтверждение получения заемных средств именно истцом, микрокредитная компания не представила, уточнили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда, добавив, что решение по делу уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”