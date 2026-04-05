На Орловщине стало меньше «семейных» преступлений

Снизить уровень такой преступности помогли профилактические меры.

В Орловской области за январь-февраль 2026 года, благодаря проводимым мероприятиям профилактического характера в жилом секторе, количество совершенных преступлений на семейно-бытовой почве уменьшилось на 33,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года. В формате «социальных патрулей» за отчетный период времени было совершено 183 выезда, проверено 384 семьи и 319 подростков. В результате было выявлено 19 административных правонарушений. Такие данные озвучило региональное Управление МВД России.

Ранее со ссылкой на информацию прокуратуры Орловской области сообщалось, что в 2025 году надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних был активизирован. Всего в минувшем году было выявлено 1549 нарушений закона в данной сфере против 1348 годом ранее, то есть показатель вырос на 15 процентов. По итогам указанной работы было внесено 625 прокурорских представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 680 лиц, или на 24 процента больше, чем годом ранее.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем итоговом докладе отметил, что в прошлом году мерами надзорного и координационного характера удалось добиться повышения эффективности работы подразделений УМВД по выявлению административных правонарушений, совершенных родителями, – с 2045 в 2024 году до 2178 в 2025 году.

Не был допущен рост количества преступлений, совершенных в отношении детей. Наоборот, зафиксировано снижение количества таких преступлений на 10,1 процента: с 442 в 2024 году до 397 в 2025 году. Детский омбудсмен также отмечает, что в минувшем году были трудоустроены 26 стоявших на учете в органах подростков, что призвано содействовать исправлению их поведения.

ИА “Орелград”