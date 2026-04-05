ВТБ и Сбер совместно запустили сервис «Мультибанк» для крупных компаний

Он позволяет корпоративным клиентам в одном цифровом окне работать со счетами, открытыми сразу в обоих банках, — больше не нужно переключаться между разными системами.

Сервис работает на основе стандартов открытого банкинга, разработанных Банком России. Через «Мультибанк» можно добавлять счета ВТБ и Сбера, получать по ним выписки, а также просматривать, сохранять и распечатывать данные. Чтобы подключить функцию, клиенту достаточно дать согласие в личном кабинете.

Интеграция обеспечивает высокую защиту информации и создает для бизнеса новый опыт: управление счетами в разных банках становится частью единой цифровой среды, встроенной в привычные рабочие процессы.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что при разработке сервиса были учтены различные модели взаимодействия — как с юридическими лицами, так и с физическими лицами в статусе представителей компаний.

«Мы последовательно внедряем практики открытого банкинга для корпоративных клиентов, адаптируя существующие стандарты под реальные бизнес-сценарии», – подчеркнул Вадим Кулик.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметили, что сервис — результат планомерной работы по развитию открытого банкинга. Их цель — упростить финансовые процессы для бизнеса, дать больше возможностей для управления ликвидностью и обеспечить безопасный круглосуточный доступ к данным.

Генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев добавили, что развитие открытых API — одна из самых востребованных инициатив на рынке. Такие технологии позволяют банкам безопасно обмениваться информацией и создавать инновационные сервисы, органично встроенные в реальные бизнес-процессы.

