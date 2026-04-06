В Орловской области наладят дела с парковками

Областные власти задумались о создании единого парковочного пространства.

План по созданию и интеграции единого парковочного пространства в транспортные системы Орловской области утвердил губернатор Андрей Клычков. Из преамбулы документа следует, что принят он во исполнение «Дорожной карты» по совершенствованию организации парковок (парковочных мест) в Российской Федерации», утвержденной заместителем председателя правительства страны Маратом Хуснуллиным.

Губернаторский план насчитывает два десятка пунктов, его мероприятия начнут выполняться уже в ближайшее время. В частности, уже стартовал подготовительный этап для проведения инвентаризации парковочного пространства на территории региона. В его рамках определены: территории, зоны и их участки для проведения инвентаризации парковочного пространства; состав рабочей группы по инвентаризации; набор данных, которые необходимо будет определить при проведении инвентаризации.

Кстати, она будет проводиться ежегодно, начиная с первого квартала 2026 года. Ответственность за это возложена на органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области. План разрешает использовать для проведения инвентаризации аэрофотосъемку с беспилотных летательных аппаратов, спутниковые снимки, данные систем видеонаблюдения, датчиков занятности парковочных мест и даже программного обеспечения мобильников водителей, которые оплачивали при помощи гаджетов места на парковках.

Кроме того, планом предусмотрено проведение опросов различных групп местного населения, в том числе с использованием социальных сетей и сайтов в интернете. Такие опросы тоже будут проводиться ежегодно. По мотивам инвентаризации будет проведен комплексный анализ собранных данных. Так власти получат точные сведения о парковках общего пользования, имеющихся в регионе, и степени их использования, о состоянии технических средств организации дорожного движения, а также о «местах хаотичной стоянки транспортных средств».

Нелегальные места хаотичной парковки будут ликвидировать, а работу легальных парковок при необходимости будут совершенствовать. Кроме того, планом утверждена концепция единого парковочного пространства, которая будет увязана с ранее утвержденными программами комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений, муниципальных округов и городов, а также с комплексными схемами организации дорожного движения, которые также принимаются на местном уровне.

Итогом такой работы должно стать определение приоритетной территории или зоны для формирования единого парковочного пространства. Прежде всего, к таковым отнесут районы, где наблюдается дефицит или профицит парковочных мест либо где необходимо ограничить или запретить остановку или стоянку транспортных средств, зоны, где наблюдаются систематические нарушения правил стоянки и остановки, а также ключевые маршруты для движения «средств индивидуальной мобильности» и велосипедов.

