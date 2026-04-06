Бастрыкин поручил возбудить дело по избиению девочки

Инцидент произошёл в этом году в январе в Орле у ТМК «Гринн».

Пострадали 13-летняя девочка, ученица восьмого класса, и её подруга. Нападавшие были примерно их сверстницами. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Как рассказали в Информационном центре Следственного комитета России, уголовное дело так и не было возбуждено.

«В СУ СК России по Орловской области проводилась процессуальная проверка, которая заместителем прокурора Заводского района города Орла Сергеем Давыдовым передана в органы МВД России, где в возбуждении уголовного дела было отказано», – пояснили в ведомстве.

В итоге мать пострадавшей девочки обратилась к председателю Следственного комитета. Женщина выразила несогласие с таким исходом громкой истории. К ответственности так и не привлекли ни одно лицо.

Глава СКР поручил руководителю орловского управления ведомства Александру Полшакову возбудить дело и представить доклады о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

