Первым заммэра Орла стала Родштейн

Об этом объявили в городской администрации.

Напомним, ранее Советский районный суд осудил на три года колонии общего режима Вадима Ничипорова, теперь уже бывшего первого заместителя мэра. Мария Родштейн исполняла его обязанности с 2024 года. Теперь она заняла должность окончательно.

Как напомнили в пресс-службе горадминистрации, Родштейн родилась в 1982 году в областном центре. Она окончила ОГУ имени Тургенева (в 2004 по специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация») и Аграрный университет (в 2020 по направлению «Строительство»).

Работала в Некрасовской школе-интернате преподавателем, затем — в сферах строительства и архитектуры. Занимала руководящие должности в коммерческих организациях (в том числе в ЗАО «Финансы и Инвестиции» и «Надир»).

С 2015 года Мария Родштейн на муниципальной службе. Работала в управлении градостроительства Орла, где дослужилась до поста начальника.

ИА «Орелград»