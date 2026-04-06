Финансирование молодежи сократили на 300 миллионов рублей

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Молодежь Орловщины». Объем ее финансирования сокращен с 844,898 миллиона рублей до 543,07 миллиона рублей, следует из обзора, подготовленного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Изменены и некоторые ожидаемые показатели исполнения программы.

Так, согласно актуализированной редакции планируется, что к концу 2026 года 64,5 тысячи человек примут участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных инициатив и самореализацию. К этому же сроку будет проведено 34 мероприятия в сфере молодежной политики, доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, составит 35,6 процента, а количество молодежи, задействованной в мероприятиях профилактической направленности, составит не менее 6 тысяч человек.

Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году должны быть охвачены не менее 75 процентов орловских детей и молодежи. В рамках данного направления планируется проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида». Ответственным за реализацию программы является департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Ее курирует Ирина Патронова, заместитель губернатора по внутренней политике.

Программа синхронизирована с национальной целью «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». В частности, в ее рамках в целях популяризации добровольчества и волонтерства будет продолжена широкая информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики будут «крутить» на ТВ и интернете.

