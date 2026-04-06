На Орловщине к делу о ДТП привлекли двух ответчиков

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании с виновника дорожно-транспортного происшествия стоимости восстановительного ремонта пострадавшего транспортного средства. Как пояснили в пресс-службе суда, владелец поврежденной машины выставил иск сразу двум ответчикам. Из иска следовало, что ранее произошло дорожно-транспортное происшествие. Его виновником был признан один из ответчиков – именно он находился в тот момент за рулем.

Однако выяснилось, что управлял он чужой машиной. Поэтому истец выставил иск еще и настоящему владельцу автомобиля. Виновность первого ответчика в суде не оспаривалась. Ранее в рамках другого процесса было установлено, что он нарушил Правила дорожного движения, не уступил дорогу и допустил столкновение с машиной истца – грузовиком с прицепом. Последний получил механические повреждения.

«Истец обратился в страховую компанию о возмещении ущерба, которая произвела страховую выплату в размере 400 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Истец посчитал недостаточной указанную сумму для восстановления автомобиля, в связи с чем обратился к услугам независимой оценки. Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с прицепом составила 1,331 миллиона рублей».

Возникшую разницу между указанными суммами истец просил взыскать солидарно с обоих ответчиков, то есть с непосредственного виновника ДТП и владельца автомобиля. Отметим, что дело рассматривалось в порядке заочного производства, поскольку стороны на судебное заседание не явились. Суд изучил материалы без их личного присутствия и пришел к выводу, что именно противоправные действия водителя явились причиной дорожно-транспортного происшествия.

Следовательно, нести ответственность за причиненный истцу ущерб должен тот, кто находился за рулем, а не тот, кто владеет машиной. Суд отметил, что истец не представил доказательств того, что собственник транспортного средства должен возмещать ему причиненный ущерб. Исковые требования истца были удовлетворены частично – сумма ущерба взыскана с виновника дорожно-транспортного происшествия в полном объеме, а в удовлетворении иска к владельцу машины было отказано. Решение в законную силу еще не вступило.

ИА “Орелград”