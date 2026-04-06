Ситуацию с бензином оценили антимонопольщики

Диспаритет оптовых и розничных цен приводит к закрытию независимых АЗС.

Орловское УФАС России обнародовало итоги работы отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков по выявлению и пресечению нарушений требований антимонопольного законодательства в 2025 года. Один из разделов отчета посвящен ситуации на топливном рынке. Законодательством РФ государственное регулирование цены на автомобильное топливо не предусмотрено. Но система ценообразования предполагает определенный контроль со стороны государственных органов.

В частности, Управление ФАС следит за тем, чтобы хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке нефтепродуктообеспечения, не отказывались от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с отдельными покупателями, не создавали дискриминационных условий, а также не препятствовали выходу на этот рынок другим представителям бизнеса и не сговаривались между собой.

Основным фактором, влияющим на рост цены реализации моторного топлива, является рост оптовых закупочных цен. Также влияет налоговая нагрузка, в том числе плановое ежегодное повышение ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо. Так, с января 2025 года ставки акцизов повысились: на автомобильный бензин 5-го класса – с 15 048 до 17 088 рубля за тонну (рост составил 13,5 процента), на дизельное топливо – с 10 425 до 12 120 рублей за тонны (рост – 16,3 процента).

Также при изменении розничных цен учитываются инфляционные процессы, влияющие на увеличение расходов на эксплуатацию и содержание АЗС. Так, в прошлом году на протяжении десяти месяцев в оптовом сегменте наблюдался постоянный рост цен. С января по октябрь 2025 года оптовые цены крупных компаний, на долю которых приходится более половины АЗС Орловской области, выросли: на бензины – более чем на 40 процентов; на дизельное топливо – около 20 процентов. При этом рост розничных цен был гораздо скромнее: на бензины – от 7 до 9 процентов; на дизтопливо – от 4 до 9 процентов.

«На независимых АЗС сложился более высокий рост розничных цен по сравнению с АЗС ВИНКов [вертикально интегрированные нефтяные компании] и объясняется это большой разницей в цене закупки, – говорится в отчете. – Участники топливного рынка стараются сдерживать рост топлива в рознице. Механизм реализуется посредством давления регуляторов на нефтяные компании. Сбытовые организации ВИНКов не всегда повышают стоимость топлива даже тогда, когда для этого есть предпосылки. И если для таких организаций это не критично (они могут перераспределять прибыли и убытки внутри компании), то для независимых АЗС это является серьезной проблемой».

Закупить нефтепродукты на бирже мелким участникам топливного рынка практически невозможно, отмечают антимонопольщики. Топливо приходится приобретать у оптовых продавцов, а у них цены закупки еще выше тех, которые сложились по итогам торгов на бирже. В результате доходность независимых АЗС резко падает. Сокращение издержек, необходимых для поддержания АЗС в рабочем состоянии, может привести к ухудшению качества сервиса и потере конкурентоспособности. Из-за отсутствия инвестиций может снизиться и уровень безопасность заправок.

«Диспаритет оптовых и розничных цен приводит к тому, что независимым АЗС сложно конкурировать с дочерними предприятиями ВИНК. Ситуация, сложившаяся в прошлом году с ростом оптовых цен на моторное топливо и проблематичностью его приобретения, привели к приостановлению деятельности нескольких независимых АЗС», – резюмирует антимонопольный орган.

ИА “Орелград”