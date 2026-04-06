На Орловщине автовладелец засудил неторопливого автослесаря

Суд рассмотрел иск о затянувшемся ремонте автомобиля.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Кромской районный суд Орловской области. Он вынес заочное решение о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал местный житель, ответчиком стал местный автослесарь. Истец пояснил в своем заявлении, что ранее он отдал ответчику свой автомобиль на ремонт. Стороны оформили отношения официально, заключив договор подряда на оказание услуг.

«В соответствии с условиями договора ответчик обязался выполнить ремонтные работы автомобиля, истец – своевременно оплатить оказанные услуги, – следует из информации пресс-службы суда. – Согласно договору подряда на ремонт автомобиля общая стоимость работ составила 150 тысяч рублей. Истец оплатил работу в размере 120 тысяч рублей, что подтверждается распиской».

Было установлено, что механик приступил к ремонту автомобиля, то есть свои обязательства он выполнял. Однако в установленный договором срок мастер не уложился, соответственно, автомобиль его владельцу не вернул. Последний долго терпел, но затем терпение его лопнуло. Он потребовал от мастера либо завершить ремонт, либо вернуть ему заплаченные деньги. Однако мастер неоднократно эти требования игнорировал. И тогда автовладелец пошел в суд.

«Ответчик нарушил условия договора, что является основанием для взыскания суммы долга, – говорят в пресс-службе суда. – Истец направил в адрес ответчика письмо с предложением о добровольной выплате долга, которое ответчик получил, но проигнорировал. Истец просил суд взыскать с ответчика в свою пользу задолженность по договору подряда на ремонт автомобиля в размере 120 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 13 479 рублей 46 копеек».

Поскольку стороны в судебное заседание не явились, спор был рассмотрен без их присутствия, в заочном режиме. Изучив представленные материалы, суд вынес решение о полном удовлетворении заявленных исковых требований. Однако заочное решение суда еще не вступило в законную силу, ответчик имеет право обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”