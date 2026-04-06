В Орле вложат 35 миллиардов рублей в систему образования

Администрация Орла утвердила новую муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Орла». Срок ее действия рассчитан по 2029 год включительно. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 35,227 миллиарда рублей. Финансирование 2026 года – 7,342 миллиарда рублей. Большая часть средств поступит из областного бюджета – 22,56 миллиарда рублей, в том числе в 2026 году – 4,755 миллиарда рублей. Из бюджета города Орла будет выделено в целом 12,666 миллиарда рублей

Основной целью программы является создание равных возможностей для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. Одним из ожидаемых итогов реализации программы является «открытость муниципальной системы образования, привлечение общественности к формированию и реализации социального заказа на образование».

А одной из главных задач также станет повышение эффективности расходов муниципального бюджета в сфере образования. На сегодняшний день муниципальная система образования города Орла представлена 122 образовательными организациями (43 школы, гимназии и лицея, 63 дошкольными образовательными организациями и 14 организациями дополнительного образования), информационно-методическим центром и городским образовательным центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Дошкольное образование в городе Орле получают 14 867 детей. Анализ статистических данных указывает на уменьшение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций – на 3 процента ежегодно. Количество детей дошкольного возраста, состоящих на учете, за три последних года уменьшилось на 28 процентов. В 43 общеобразовательных организациях обучаются 36 912 человек, причем их количество за последние три года увеличилось более чем на 2 тысячи человек, или на 3,2 процента.

«Обеспечение общедоступного и качественного образования в современных условиях невозможно без адресного подхода, без учета индивидуальных возможностей, особенностей каждого обучающегося, – следует из паспорта программы. – Такой подход к проектированию образовательной деятельности позволит выстраивать индивидуальные маршруты для каждого ребенка, имеющего особые образовательные потребности, как с ограничениями по здоровью, так и одаренного обучающегося».

Высокое качество образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по мнению городских властей, подтверждается стабильными результатами государственной итоговой аттестации. Так, аттестаты об основном общем образовании ежегодно получают 99,9 процента выпускников, из них около 10 процентов – с отличием. Сравнение результатов экзаменов в 9-х классах за два года показывает незначительные изменения, в пределах 2-3 процентов.

ИА “Орелград”