Орловским детям подарили хоккейные шайбы

В младшую хоккейную группу Орловской области пришли гости.

Руководитель департамента промышленности и торговли Денис Леонов и меценат, директор по развитию ЗАО «Счетприбор» Олег Карпиков появились на тренировке маленьких спортсменов с презентом. Они подарили юным хоккеистам шайбы. Карпиков и Леонов вручили ребятам эти шайбы лично.

По словам Дениса Леонова, промышленные предприятия региона поддерживают детский спорт постоянно.

— Мы сегодня с Олегом Владимировичем Карпиковым подарили шайбы. Промышленность активно развивается, и большая часть социальной работы за счет собственных средств идет в развитие детского спорта, — отметил Леонов.

Как сообщил глава департамента, больше всего занятых среди жителей Орловской области — это работники промышленных предприятий. Промышленники ведут социальную работу, и приятнее всего, что она идет в развитие детского спорта. А власти стараются поддерживать эти добрые начинания.

Тренеры и родители оценили помощь. Пока дети готовились к тренировке, слово взяли те, кто каждый день видит хоккей изнутри. Орловчанка Катерина, мама юного хоккеиста Арсения, рассказала о занятиях в команде 2017-2018 года.

— Наш тренер Ефим Александрович Лазарев. Занимаемся мы с 5,5 лет. Уже участвуем в турнирах, где-то побеждаем, где-то уступаем. Видим результаты и очень довольны своим тренером. Выражаем огромную благодарность Олегу Владимировичу Карпикову. Всегда рады помощи. Шайбы нужны каждый день. Дети маленькие, они теряют шайбы. Поэтому шайбы покупаются постоянно. И такая помощь очень существенна и ценна, — отметила Катерина.

Главный тренер детской хоккейной команды «Ледовое поколение» 2017-2018 года Ефим Лазарев тоже подтвердил: подарки для юных хоккеистов — вещь необходимая.

— Детский хоккей зависит от родителей, от обеспечения родительского. И, конечно, любая помощь, подарки очень важны. Это облегчает финансовую нагрузку на команду и является хорошим подспорьем для команды, тренеров и родителей, — отметил тренер Лазарев.

Сам Олег Карпиков, который с детства увлекается хоккеем, объяснил, почему они с Леоновым решили сделать этот подарок.

— Так как с детства и до сегодняшнего возраста очень люблю и увлекаюсь хоккеем, поэтому решил подарить шайбы детям Орловской области, которые занимаются хоккеем. Что сегодня мы с Денисом Александровичем Леоновым с превеликим удовольствием и сделали, — отметил Карпиков.

Добавим, что Олег Карпиков сам занимается хоккеем и не раз становлся чемпионом в любительской Ночной хоккейной лиге 40+ Орловской области.

Дети остались довольны подарком и уже на первой тренировке попробовали орловские шайбы в действии.

