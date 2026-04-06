В Орле митрополит будет служить на Пасху

6.4.2026 | 16:44 Новости, Общество

Опубликован график главных пасхальных богослужений.

Фото: Орловская митрополия

По традиции, в них примет участие сам митрополит Орловский и Болховский Тихон.

10 апреля, в пятницу, в 14 часов в Ахтырском кафедральном соборе Орла официальный лидер православных христиан региона совершит вынос плащаницы. В 17 часов там же Тихон возглавит архиерейскую утреню Великой субботы.

11 апреля в 7 часов в этом же соборе митрополит проведёт литургию Василия Великого. В 23 часа 30 минут уже в Богоявленском соборе он возглавит службу в Светлое Христово Воскресение.

12 апреля, непосредственно в день Пасхи, в 17 часов в Смоленском храме Тихон совершит великую вечерню.

ИА «Орелград»


