Орловские коллекторы нашли способ взыскать кредит покойного

Мценский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению коллекторской организации.

Как пояснили в пресс-службе Мценского районного суда, спор шел о долге, который оставил после своей смерти местный житель. Иск подала коллекторская организация, но изначально кредит был оформлен в банке. Из иска следовало, что между банком и гражданином был заключен договор, на основании которого последнему был предоставлен кредит. Заемщик долг не успел погасить, а банк переуступил право взыскания задолженности коллекторской организации, с которой заключил соответствующий договор уступки прав.

Коллекторы в иске указали, что должник умер. Но желание взыскать его долг у них не пропало. Они отметили, что после смерти заемщика было заведено наследственное дело, и просили суд взыскать задолженность покойного гражданина с его наследников или с наследственного имущества умершего. Изучив исковые требования, суд привлек к участию в деле в качестве соответчиков родственников умершего гражданина и страховую компанию.

«В судебном заседании установлено, что заемщик при заключении кредитного договора написал заявление о согласии участвовать в Программе страхования жизни и от несчастных случаев и болезней, которое осуществляется страховой компанией по страховым рискам «смерть по любой причине», «инвалидность I или II группы», «дожитие застрахованного лица до события потери работы», – сообщает пресс-служба суда. – Также установлено, что банком и страховой компанией заключен договор добровольного группового страхования заемщиков потребительских кредитов».

Страховая компания приняла на себя обязательство произвести выплату выгодоприобретателю в случаях, прописанных в договоре. В частности, договор предусматривал такую выплату в случае смерти застрахованного гражданина, причем по любой причине. Из материалов дела следует, что коллекторская компания пошла по этому пути. Она обращалась в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая, но та ей в выплате отказала.

Однако суд установил, что смерть заемщика является страховым случаем. Выгодоприобретателем является банк, но он уступил свои права по договору коллекторам. Следовательно, последние имеют право на страховую выплату. При таких обстоятельствах суд постановил взыскать в пользу истца со страховой компании задолженность по договору кредитования, оставшуюся после смерти заемщика. А в удовлетворении исковых требований к наследникам умершего должника суд отказал. Решение уже вступило в законную силу.

