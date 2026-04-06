Средняя зарплата орловских финансистов выросла до 93 тысяч рублей

Обнародованы данные о величине зарплат в регионе.

В Орловской области наиболее обеспеченными по-прежнему остаются работники финансовой и страховой сферы. Их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам января 2026 года составила 93 279 рублей. Такие данные обнародовал Орелстат. Стоит сказать, что указанные сферы уже не один год и не один месяц подряд находятся на верхней строчке регионального рейтинга зарплат. А вот их «преследователи» периодически меняются местами.

В обновленном рейтинге вторую строчку занимают работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, средняя заработная плата которых по итогам января составила 79 192 рублей. Третье место, довольно неожиданно, оказалось у логистических работников, занятых в сферах транспортировки и хранения – их заработная плата составила 77 203 рубля.

Далее следуют: обрабатывающие производства – 72 046 рублей в месяц, деятельность в области информации и связи – 68 905 рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 68 016 рублей, оптовая и розничная торговля – 64 915 рублей, государственное управление – 62 309 рублей, здравоохранение и сфера социальных услуг – 59 192 рублей, строительство – 56 754 рубля, образование – 49 892 рубля, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 48 152 рубля, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 44 074 рубля, сфера предоставления прочих видов услуг – 44 069 рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в январе 2026 года составила 64 542 рубля, – информирует также Орелстат. – По сравнению с декабрем 2025 года она снизилась на 24,2 процента, а по сравнению с январем предыдущего года увеличилась на 13,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года выросла по сравнению с январем 2025 года на 6,8 процента».

ИА “Орелград”