«Умную» спортплощадку в Мценске установит компания из Тольятти

Орловская спортивная школа заключила соответствующий контракт.

Площадка появится в первом микрорайоне Мценска. Поставкой и монтажом займется ООО «Сагама-Сервис». Компания из города Тольятти победила в электронном аукционе. Цена контракта – 11 051 378 рублей 04 копейки, срок исполнения – 15 июля 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Создание «умной» универсальной спортивной площадки включает укладку специального покрытия для игровой зоны (20×40 м) — резиновая плитка терракотового цвета с дренажным модульным основанием, предназначенная для баскетбола, футбола и хоккея. Также оформляется зона для воркаута (20×12 м) — резиновая плитка толщиной от 50 мм с тактильными указателями для маломобильных групп, ударопоглощающая.

Необходимо установить четыре стационарные баскетбольные стойки с поликарбонатными щитами, два комплекта футбольных ворот, хоккейные односторонние борта с сеткой и хоккейные ворота. Единый комплект для воркаута включает девять тренажеров в одном блоке, в том числе разноуровневые брусья для инвалидов.

Дополнительно на все оборудование наносятся QR-коды для доступа к информационному ресурсу с инструкциями и видео.

