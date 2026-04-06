В Ливнах установят зарядные станции для электромобилей

6.4.2026 | 15:10 Новости, Транспорт

Ведутся подготовительные работы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Одна из станций появится на Курской улице у моста. За монтаж отвечает АО «Орелоблэнерго».

Также зарядные станции планируется обустроить на улице Капитана Филиппова (рядом с физкультурно-оздоровительным центром) и на улице Октябрьской (рядом с торговым центром «Ермак»).

Кроме того, в Ливенском районе уже функционирует электрозаправка, расположенная на трассе «Орёл-Тамбов» (у местной телевышки).

После ввода станций в эксплуатацию их добавят на онлайн‑карты.

ИА «Орелград»


