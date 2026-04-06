По делу о мошенничестве в Орловском округе три человека под домашним арестом

По данным правоохранителей, по заниженной цене «увели» участок у поселка Куликовский.

Советский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца первому заместителю главы администрации Орловского муниципального округа, а также двум руководителям коммерческих предприятий. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Удовлетворяя ходатайства следователя о домашнем аресте, суд принял во внимание тяжесть подозрения и данные о личностях фигурантов.

Как сообщили в прокуратуре ранее, была проведена проверка соблюдения земельного законодательства. Установлено, что в августе 2023 года местный житель оформил право аренды земельного участка неразграниченной государственной собственности площадью более 45 тыс. кв. м, однако арендная плата в бюджет не вносилась.

По версии следствия, подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, организовали схему незаконного выкупа земли. Арендатор изготовил подложные документы о якобы возведенном объекте капитального строительства, на основании которых сотрудниками администрации было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В отсутствие законных оснований участок был оформлен в частную собственность, а затем выставлен на продажу. В результате администрации Орловского муниципального округа причинен ущерб на сумму 35 500 000 рублей (особо крупный размер).

Постановления суда о домашнем аресте пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, уточнили в Советском районном суде.

Параллельно рассматривается иск прокуратуры о признании сделки по отчуждению земельного участка из муниципальной собственности недействительной; в рамках гражданского дела на объект наложен арест.

ИА “Орелград”