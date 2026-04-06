Во Мценском районе взыскали половину выписанных штрафов

Отчет о своей деятельности представила административная комиссия.

Административная комиссия, действующая при администрации Мценского района, отчиталась о своей деятельности в 2025 году. Из отчета следует, что она провела 20 заседаний, на которых фактически было рассмотрено 125 протоколов об административных правонарушениях. В результате этой работы было вынесено 74 постановления о наложении административного штрафа на общую сумму 79 500 рублей, 47 предупреждений об устранении административного правонарушения, четыре постановления – о прекращении производства по делу.

Всего за 2025 год административная комиссия в отношении физических лиц, то есть простых граждан, вынесла 42 предупреждения и выписала им 71 штраф на общую сумму 70 500 рублей. В отношении трех местных жителей производства по административным делам были прекращены. Юридические лица получили от чиновников три предупреждения, должностные лица – два предупреждения. Кроме того, три должностных лица были оштрафованы на общую сумму 9000 рублей.

«По результатам встречи с жителями сельских поселений на отчетных собраниях главы Мценского района поступило пять обращений о нарушении требований «Правил благоустройства территории Мценского района», – следует из отчета. – В рамках рейдовых выездов административной комиссии составлено 8 протоколов об административной ответственности, виновные лица привлечены к административной ответственности».

Также отмечено, что из общей суммы наложенных на нарушителей штрафов, которая, напомним, составила 79 500 рублей, в районный бюджет было фактически взыскано 40 253 рубля, то есть чуть более половины санкций. Для сравнения, в 2024 году административная комиссия выписала штрафы на общую сумму 45 500 рублей, фактически же было взыскано в бюджет 10 541 рубль.

«За 2025 год в рамках принудительного взыскания в Мценский РОСП было направлено 12 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 14 500 руб., из которых окончено семь исполнительных производств на сумму 9500 рублей, пять находятся на исполнении на общую сумму 5000 рублей», – заключает административная комиссия.

ИА “Орелград”