Пенсионерка из села Корсунь месяц жила без воды

Ветерану труда в Орловской области предложили устранить течь за свой счет.

В Орловское региональное отделение ЛДПР обратилась дочь 85-летней пенсионерки, ветерана труда из села Корсунь Верховского района. Женщина рассказала, что ее мать и сосед более месяца живут без воды — с 3 февраля. Рядом с домом нет даже колодца. Сосед на машине ездил за водой к источнику и привозил ее сразу на два дома.

Неоднократно жаловались в администрацию района и местный водоканал, но безрезультатно. Приезжавшие специалисты ЖКХ осмотрели место коммунального ЧП и заявили, что их ответственность ограничивается центральной трубой, а ремонт сети, ведущей к дому, — забота самих жильцов. Пожилой женщине предложили самой ехать в райцентр, писать заявление на выделение трактора и оплачивать его работу.

После обращения в ЛДПР ситуацию взял под личный контроль депутат областного Совета Владислав Числов. Он направил официальные запросы. Уже на следующий день с пенсионеркой связались чиновники, а к вечеру вода в доме появилась.

