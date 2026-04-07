Аналитики выяснили, как жители ЦФО планируют копить в ближайшие годы

Вклады сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения.

Согласно опросу ВТБ*, проведенному среди жителей ЦФО, около трети считают, что на горизонте 3–5 лет выгоднее всего держать деньги на депозитах. При этом 34% хранят сбережения только во вкладах, а 36% инвестируют менее четверти накоплений. Лишь 4% вложили в инвестиции больше половины средств.

Интерес к альтернативным инструментам растет по мере снижения ставок. Сейчас при доходности вкладов 13% о переходе на инвестиции задумываются 15% респондентов. Если ставка упадет до 10–12%, к ним добавится еще 25%, а при 7–9% — уже 37%. Лишь 15% ни при каких условиях не изменят своей стратегии.

Главные критерии при выборе инвестиций — надежность и сохранность денег. Основной плюс вложений для 57% — возможность получать ежемесячный купонный доход. Прямо сейчас открыть инвестиционный счет готовы 35%, если банк предложит простой готовый портфель. Примечательно, что 33% подтолкнет пример знакомых, которые зарабатывают больше, чем по вкладу. 9% отреагируют на рекламу с гарантией защиты капитала, отметили принявшие участие в опросе ВТБ.

*В исследовании не принимали участие жители Москвы и Московской области.

ИА “Орелград”