В Орле бизнесмена обязали возместить городу ущерб, причиненный преступлением

Ответчиком стал бывший директор ООО «Фирма ЛИК», экс-владелец телекомпании «Зенит» Николай Липатов.

Что касается уголовной составляющей, ранее судом установлено, что мужчина, являясь генеральным директором, имея умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве с целью личного материального обогащения, совершил отчуждение имущества при наличии признаков несостоятельности компании. Тем самым кредиторам был причинен крупный ущерб на общую сумму 4 376 682 рубля 69 копеек.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла обратилось в суд с иском к Николаю Липатову, требуя возмещения. Ответчик не явился, дело рассмотрено заочно. Советский районный суд, руководствуясь преюдициальным значением приговора, удовлетворил иск в полном объеме, взыскав 3,2 млн рублей ущерба и госпошлину.

У администрации Орла и Николая Липатова богатая судебная история. Например, в 2005 году ООО «Фирма ЛиК» получило в аренду земельный участок площадью 3430,51 кв. м для строительства жилого дома многофункционального назначения по переулку Маслозаводскому. Возведение девятиэтажного объекта планировали осуществить до конца 2009 года. Однако к этому сроку планы изменились: арендатор решил строить объект торговли, рассчитанный на большой поток посетителей (более 500 кв. м площади). Однако на пути встали «красные линии», которые не позволили разместить объект того формата, который хотела компания.

Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-мэра Орла Василия Еремина. Основанием для следственных действий стало заявление бизнесмена Николая Липатова (владельца региональной телекомпании «Зенит», франшизы ТНТ и радио «Хит-FM»). В итоге следователи не нашли в действиях чиновника инкриминировавшегося ему превышения должностных полномочий при отказе в разрешении на строительство торгового центра и расторжении договоров аренды ряда муниципальных площадей. Бизнесмен Николай Липатов заявил, что «прокуратура и следствие крышуют чиновников».

ООО «Фирма ЛИК» попыталось избавиться от ненужного участка. Раз общество не использовало землю, значит, договор аренды является незаключенным, а уплаченные арендные платежи — неосновательным обогащением чиновников. Арбитражный суд не разделил эту точку зрения. Договор был заключен в 2006 году, о невозможности строительства общество и его единственный участник должны были знать еще в 2007–2010 годах. Договор аренды фактически был расторгнут лишь в 2015 году по инициативе компании.

