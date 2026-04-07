Дефицит медиков в Орловской области будут сокращать

Решение кадровой проблемы стало одним из приоритетных направлений.

Правительство региона актуализировало региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». Документом определены приоритетные направления ее реализации. Одним из них стал кадровый вопрос. Действие документа рассчитано по 2030 год включительно. Он предусматривает «устранение дефицита (дисбаланса) кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача».

Согласно данным мониторинга, приведенным в паспорте программы, в Орловской области считывается свыше 2600 медицинских работников, и их количество в последние годы держится примерно на одном уровне. Более 700 медиков имеют диплом врача. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в последние годы в среднем держится на уровне 37,6-38,8. Наименьшая обеспеченность врачами отмечена в Кромском и Корсаковском районах.

Наибольший показатель обеспеченности населения врачами – в Ливенском и Мценском районах, а также на территории областного центра. Численность среднего медицинского персонала в медицинских организациях Орловской области составляет около 6,3 тысячи человек. Показатель обеспеченности населения региона средним медицинским персоналом – 91,8 медработника на каждые 10 тысяч жителей. Коэффициент совместительства врачей в последние годы тоже держится на одном уровне и составляет 1,5, коэффициент совместительства среднего медицинского персонала – 1,3.

О том, что одной из серьезных проблем в региональном здравоохранении является дефицит кадров, что способствует возникновению очередей в медицинских организациях, в своем итоговом докладе отмечала и уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова. В числе наиболее востребованных специальностей: участковые терапевты и педиатры, оториноларинголог, анестезиолог-реаниматолог, хирург, невролог, неонатолог, детский хирург, врач скорой медицинской помощи.

«Проблемы кадрового обеспечения в сфере здравоохранения связаны с низким уровнем заработной платы специалистов по сравнению с другими регионами, формальным подходом к заключению абитуриентами договоров о целевом обучении (без цели осуществления в последующем трудовой деятельности по специальности) для получения преимущества при зачислении в учебное заведение при равных баллах, – считает омбудсмен. – Кроме того, заказчиком или работодателем для обучающихся являются муниципальные бюджетные организации, которые фактически не могут оказывать финансовые меры поддержки студентам, заключившим с ними договор о целевом обучении».

В то же время целевое обучение медицинских работников является важным механизмом подготовки медицинских кадров для конкретных учреждений региона. Проблема характерна для многих регионов России, но она постепенно решается. Так, в 2025 году был принят федеральный закон, направленный на обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами и преодоление кадрового дефицита.

